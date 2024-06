Atletica, Dester e Naidon nelle retrovie dopo tre prove del decathlon agli Europei

Nella sessione mattutina odierna sono andate in scena le prime tre prove del decathlon ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Bilancio negativo sin qui in chiave azzurra, con Dario Dester e Lorenzo Naidon attualmente nelle retrovie anche a causa di una forma fisica non al top dopo alcuni problemi fisici negli ultimi mesi.

Dester, primatista italiano del decathlon grazie agli 8218 punti che gli valsero il sesto posto assoluto nella rassegna continentale di Monaco 2022, si trova 19° nella generale a quota 2439 punti dopo un ottimo 10.76 nei 100 metri (primato personale eguagliato, 7° tempo assoluto nella singola specialità), un discreto 7.32 nel lungo (16° posto parziale) e un modesto 12.43 nel getto del peso (23°).

24° e ultimo invece Naidon a 2310 punti totali con a referto 11.05 nei 100 metri (18°), 7.18 nel salto in lungo (18°) e 11.94 nel peso (24°). Leadership provvisoria per il francese Makenson Gletty con 2788 punti, a +9 sull’estone Johannes Erm e +34 sul norvegese Markus Rooth. Sesta posizione per il detentore del record mondiale Kevin Mayer, a -152 dalla vetta.