Atletica, Bocchi rivela: “Una piccola lite tra Pichardo e Diaz. Regolamento da rivedere”

Tobia Bocchi ha concluso all’undicesimo posto la finale del salto triplo maschile degli Europei senior 2024 di atletica leggera: a Roma l’azzurro ha fatto segnare 16.18 al terzo tentativo, mancando l’ingresso tra i primi otto, che hanno poi affrontato altri tre turni. Ai microfoni di Rai 2 HD, l’italiano ha svelato un piccolo litigio tra alcuni protagonisti della specialità.

Il commento alla finale: “Diaz ha appena saltato 17.96, gara assurda. Io sfortunatamente ho avuto problemi al tallone sinistro, davvero un forte dolore. Colgo l’occasione, appunto, a riguardo del forte dolore, per ringraziare, perché davvero non viene mai detto abbastanza, a tutto lo staff medico federale, e lo staff medico mio, di casa, a Parma, perché senza di loro probabilmente non avrei potuto neanche fare il poco che ho fatto stasera, quindi grazie grazie a loro. Colgo anche l’occasione per salutare a casa i miei amici, che mi seguono, e la mia famiglia“.

Il retroscena rivelato: “Sicuramente una finale strappata un pochino con i denti e qualche tecnicismo, il ricorso è andato a buon fine come avete visto, il mio tallone non più di tanto. Mi piace sempre mettere un pochino di pepe in queste situazioni, ci sono tanti di quei cubani in giro ai Campionati Europei, che si mettono a bisticciare tra di loro“.

La spiegazione dell’accaduto: “Dopo i 18 metri di Pichardo c’è stata una piccola lite tra lui ed il nostro cubano acquisito italiano, Andy. Sono situazioni che a me fanno un pochino riflettere. Credo che ci sia qualche piccola postilla di regolamento che andrebbe, credo, rivista, perché poi si vengono a creare situazioni non piacevoli per tutti, tutto qua. Una bella gara, io mi sono divertito, questo è quello che conta. Grazie a tutti quanti, a chi mi segue, a chi mi sostiene“.