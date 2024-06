Missione compiuta. L’inedito quartetto composto nell’ordine da Roberto Rigali, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Lorenzo Simonelli ha centrato la qualificazione per la Finale della 4×100 ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. 38.40 il tempo degli azzurri, che hanno chiuso in piazza d’onore la seconda semifinale alle spalle della Francia (38.34) ottenendo il pass diretto per l’ultimo atto. Di seguito le dichiarazioni dei frazionisti italiani ai microfoni di Rai Sport.

Rigali: “È andata molto bene. Ho cercato di correre sciolto, senza fare stupidate. Sapevamo che la qualificazione era tranquillamente alla nostra portata, quindi io ho corso serenissimo. Penso di aver fatto una bella curva, senza fare grandissime imperfezioni e cercando di correre più sciolto possibile anche perché i due turni dei 100 si sentono un po’. Ho visto che il cambio con Melluzzo è uscito bene, l’ho lasciato scorrere bene“.

Melluzzo: “Quella semifinale dei 100 ormai è una gara andata, è finita. Non ci ho dormito quella notte, ma ci sta perché dispiace non entrare in finale europea. Comunque questo è servito per mettere benzina per oggi, quindi va bene così. Oggi è stata una bella qualifica e testa a domani“.

Patta: “Diciamo che questa volta ero un po’ in dubbio viste le condizioni fisiche, però sono riuscito a recuperare in tempo. Siamo felicissimi per questa qualificazione. Era una staffetta inedita, quindi non era facilissimo. Arriviamo a domani carichi e sappiamo di poter fare un grande risultato. Ora andiamo a riposare“.

Simonelli: “Molto bella. Mi sono divertito tanto. Ho risentito un po’ delle due gare dell’altro ieri, infatti negli ultimi 20 mi sono un po’ imballato, però in generale mi sono sentito bene e stando con loro ti gasi ancora di più. Questa staffetta montata un po’ all’ultimo ha dato i suoi frutti e questo vuol dire che come la modifichi, andiamo comunque forte. Siamo forti. Domani vogliamo spaccare, siamo molto carichi“.