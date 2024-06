Atletica, Athing Mu fuori dalle Olimpiadi: cade ai Trials dopo l’apoteosi di Tokyo! Bel 400, alto al ribasso

A Eugene proseguono i Trials statunitensi di atletica leggera, l’evento che determina quali saranno i tre atleti per ciascuna disciplina che rappresenteranno gli USA alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non ci sono possibilità di appello: i primi tre classificati si regalano la rassegna a cinque cerchi, non contano altre prestazioni o palmares.

La notizia della notte è fragorosa: Athing Mu non parteciperà ai Giochi. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 sugli 800 metri è caduta in mezzo al gruppo a metà del primo giro e non è più riuscita a recuperare sulle avversarie, tagliando il traguardo in lacrime (non in 2:19.69). La mezzofondista 22enne, che su questa pista vinse i Mondiali nel 2022, era al rientro da un infortunio al tendine di un ginocchio che aveva ritardato la sua preparazione e sfuma così il sogno di vincere un’altra medaglia a cinque cerchi. Voleranno a Parigi: Nia Akins (1:57.36), Allie Wilson (1:58.32) e Juliette Whittaker (1:58.45).

Nel salto in alto non si riesce a decollare, Charity Hufnagel supera 1.94 metri al primo assalto e fa centro battendo Rachel Glenn (1.94 alla terza prova) mentre Vashti Cunningham batte Jenna Rogers nello spareggio per il terzo posto (inizialmente condiviso a quota 1.91) e si guadagna il biglietto per la capitale francese.

Il salto in lungo premia Jeremiah Davis (8.20), Malcolm Clemons (8.18) e Jarrion Lawson (8.18), mentre Johnny Brackins rimane a casa per un solo centimetro. I 400 metri sono stati vinti da Quincy Hall con un superbo 44.17 davanti a Michael Norman (44.41) e Chris Bailey (44.42), si spezza il sogno del 16enne Quincy Wilson (44.94).

Cole Hacker sorride sui 1500 metri in 3:30.59, guadagnandosi i Giochi insieme a Yared Nuguse (3:30.86) e a Hobss Kessler (3:31.53). Elle St. Pierre ed Elise Cranny hanno dato vita a un bel duello sui 5000 metri (14:40.34 e 14:40.36) e sono state promosse insieme a Karissa Schweizer (14:45.12). La gara di eptathlon è stata vinta da Anna Hall con 6.614 punti davanti a Chari Hawkins (6.456) e Taliyah Brooks (6.408).