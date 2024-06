Andy Murray, il caso del forfait da Wimbledon che non risulta. Ancora in bilico la partecipazione

Un piccolo (grande) giallo si è creato sull’annunciato forfait di Andy Murray da Wimbledon. Dall’ATP all’account del torneo, fino a Sky Sports UK, la notizia era stata annunciata da un po’ tutto il mondo del tennis e non solo: naturale pensare a una questione reale, dato l’intervento cui si è dovuto sottoporre il nativo di Dunblane dopo il ritiro dal Queen’s.

Invece le cose non stanno proprio così. In particolare, la redazione di The Guardian si è insospettita quando ha visto cancellato il post su Twitter/X dell’account ufficiale relativo alla notizia del forfait di Murray. E, nel giro di una sera e poi di una mattina, cose più chiare sono venute a galla.

Di questa mattina è il report di James Gray di i (quotidiano le cui quote sono detenute da Daily Mail e General Trust dal 2019) secondo cui il team di Murray ha dichiarato che lo scozzese sta continuando a lavorare con il suo team medico per confermare quando tornerà in campo. Inoltre, nessuna decisione sarebbe stata presa.

Nel suo tweet, Gray riporta anche il fatto che il sorteggio si terrà venerdì alle 10 di mattina (evidentemente locali, cioè le 11 italiane). Verosimile, a questo punto, che una decisione venga presa prima che lo stesso venga compilato.