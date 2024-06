A che ora Tortu oggi agli Europei di Roma: dove vederlo in tv, programma semifinali 200 metri, streaming

Dopo la scorpacciata di medaglie delle prime due giornate, altri big azzurri fanno quest’oggi il loro debutto ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera in corso di svolgimento a Roma. Nella serata di domenica 9 giugno toccherà infatti a Filippo Tortu nelle semifinali dei 200 metri, con l’obiettivo di superare il turno e ottenere il pass per la finale del lunedì.

Esentato dalla batterie mattutine grazie ad uno dei 12 migliori tempi d’iscrizione all’evento, lo sprinter brianzolo punta molto su questa rassegna continentale casalinga quindi dovrà subito fare sul serio per centrare la qualificazione e giocarsi qualcosa di importante domani nell’ultimo atto con il sogno di conquistare una difficile medaglia.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming delle semifinali dei 200 metri con Filippo Tortu agli Europei 2024 di atletica leggera. La competizione verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA FILIPPO TORTU OGGI AGLI EUROPEI

Domenica 9 giugno

Ore 21.39 Semifinali 200 metri, con Filippo Tortu – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena

PROGRAMMA FILIPPO TORTU OGGI AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.