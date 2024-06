A che ora Tortu oggi agli Europei di atletica: programma esatto, tv, streaming, avversari

Grande attesa per la Finale dei 200 metri, in programma questa sera in chiusura di programma della quarta giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera allo Stadio Olimpico di Roma. L’Italia schiera ben due rappresentanti nell’ultimo atto sul mezzo giro di pista e coltiva ambizioni importanti soprattutto con Filippo Tortu (medaglia difficile invece per Fausto Desalu).

Lo sprinter azzurro ha impressionato positivamente al debutto nella rassegna continentale casalinga, firmando il miglior tempo assoluto delle semifinali in 20.14 senza spingere fino in fondo sul rettilineo e gestendo la situazione per conservare energie preziose in vista di una finale in cui potrà giocarsi anche il bersaglio grosso, oltre al record personale (20.10).

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming della finale dei 200 metri con Filippo Tortu agli Europei 2024 di atletica leggera. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA FILIPPO TORTU OGGI AGLI EUROPEI

Lunedì 10 giugno

Ore 22.50 Finale 200 metri, con Filippo Tortu – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA FILIPPO TORTU OGGI AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FINALE 200 METRI EUROPEI

Corsia 1: Erik Erlandsson (Svezia)

Corsia 2: Tomas Nemejc (Repubblica Ceca)

Corsia 3: Williams Reais (Svizzera)

Corsia 4: Blessing Akwasi Afrifah (Israele)

Corsia 5: Fausto Desalu (Italia)

Corsia 6: Filippo Tortu (Italia)

Corsia 7: Pablo Mateo (Francia)

Corsia 8: Joshua Hartmann (Germania)

Corsia 9: Timothé Mumenthaler (Svizzera)