A che ora Tamberi oggi agli Europei di Roma: dove vederlo in tv, programma qualificazioni, streaming

Ultime ore di attesa in vista del debutto stagionale di Gianmarco Tamberi, impegnato stamattina nelle qualificazioni del salto in alto ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Il capitano della Nazionale è al rientro dopo un problema al ginocchio che lo ha tenuto lontano dalle competizioni ufficiali nel 2024.

“Gimbo”, seppur non al meglio della condizione, proverà a bissare il titolo continentale ottenuto due anni fa a Monaco per regalare una gioia al pubblico italiano e per trovare riscontri positivi nel percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi. Quest’oggi nel frattempo l’obiettivo sarà quello di superare la qualificazione, saltando 2.28 (misura richiesta per la Q grande) o rientrando tra i migliori 12.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni del salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi agli Europei 2024 di atletica leggera. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (poi su Rai Sport dalle ore 13.00) e su Sky Sport Uno; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIANMARCO TAMBERI OGGI AGLI EUROPEI

Domenica 9 giugno

Ore 11.35 Qualificazioni salto in alto maschile, con Gianmarco Tamberi – Diretta tv su Rai 2 (poi su Rai Sport dalle ore 13.00) e Sky Sport Uno

PROGRAMMA GIANMARCO TAMBERI OGGI AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (poi su Rai Sport dalle ore 13.00) e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.