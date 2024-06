A che ora Tamberi oggi agli Europei di atletica: programma esatto, tv, streaming, avversari

Oggi martedì 12 giugno (a partire dalle ore 20.35) Gianmarco Tamberi disputerà la finale di salto in alto agli Europei 2024 di atletica leggera. Il Campione Olimpico e del Mondo si presenterà sulla pedana dello Stadio Olimpico di Roma per difendere il titolo conquistato due anni fa a Monaco e andrà a caccia del terzo sigillo continentale della carriera, in modo da ampliare ulteriormente il proprio sconfinato palmares e mantenere la tripla corona in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il fuoriclasse marchigiano ha dichiarato di essere in una forma strepitosa, ha fatto il proprio esordio stagionale soltanto un paio di giorni fa superando agevolmente 2.21 metri al primo tentativo in qualifica e ha tutte le carte in regola per conquistare la medaglia d’oro. Si tratta della prima vera gara dopo otto mesi: eccetto il turno preliminare di domenica, non lo vedevamo all’opera dai meeting successivi al trionfo ai Mondiali di Budapest della scorsa estate.

Attenzione ad alcuni avversari rognosi come il tedesco Mateusz Przybylko, l’olandese Douwe Amels, l’ucraino Oleh Doroshchuk, il ceco Jan Stefela, il belga Thomas Carmoy, il ceco Jan Stefela, l’ucraino Vladyslav Lavskyy, il polacco Norbert Kobielski: nessuno è davvero al livello del ribattezzato Gimbo, ma è meglio non sottovalutarti. In gara ci saranno anche gli altri italiani Stefano Sottile e Manuel Lando.

Di seguito il calendaraio completo, il programa dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale di salto in alto maschile agli Europei 2024 di atletica leggera con Gianmarco Tamberi protagonista. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 21.00 e a seguire su Rai 2; in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204, tematico con soltanto il salto in alto); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA TAMBERI OGGI IN FINALE AGLI EUROPEI DI ATLETICA

Martedì 12 giugno

Ore 20.35 Finale salto in alto maschile – Diretta tv su RaiSportHD fino alle 21.00 e poi su Rai 2; Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

CALENDARIO GIANMARCO TAMBERI: COME VEDERE LA FINALE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 21.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; su Sky Sport Arena (canale 204) sarà disponibile esclusivamente la gara di salto in alto, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

AVVERSARI GIANMARCO TAMBERI AGLI EUROPEI: ORDINE DI GARA

1. Stefano Sottile (Italia, 2.33 di personale e 2.23 di stagionale)

2. Yonathan Kapitolnik (Israele, 2.30 e 2.24)

3. Mateusz Przybylko (Germania, 2.35 e 2.23)

4. Douwe Amels (Paesi Bassi, 2.31 e 2.23)

5. Alperen Acet (Turchia, 2.30 e 2.25)

6. Gianmarco Tamberi (Italia, 2.39 e 2.21)

7. Norbert Kobielski (Polonia, 2.33 e 2.26)

8. Oleh Doroshchuk (Ucraina, 2.30 e 2.30)

9. Manuel Lando (Italia, 2.25 e 2.24)

10. Tihomir Ivanov (Bulgaria, 2.31 e 2.26)

11. Jan Stefela (Repubblica Ceca, 2.30 e 2.30)

12. Thomas Carmoy (Belgio, 2.29 e 2.25)

13. Vladyslav Lavskyy (Ucraina, 2.29 e 2.29)