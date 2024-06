A che ora Tamberi oggi a Kosice: dove vederlo in tv, avversari, programma

Oggi mercoledì 19 giugno (ore 18.30) Gianmarco Tamberi farà il proprio ritorno in gara. A otto giorni dal maestoso trionfo agli Europei di Roma, con quel memorabile balzo a 2.37 metri (miglior prestazione mondiale stagionale), il Campione Olimpico di salto in alto si rimetterà in gioco e proseguirà la proprio marcia di avvicinamento ai Giochi di Parigi 2024, con l’intento di affinare la forma fisica e trovare nuove risposte tecniche.

Il fuoriclasse marchigiano ha scelto la pedana di Kosice (Slovacchia) e il Jbl Jump Fest, una tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza) che nella giornata odierna sarà dedicata esclusivamente a questa specialità. Il Campione del Mondo e tre volte Campione d’Europa troverà in pedana, tra gli altri, il ceco Jan Stefela, il bulgaro Tihomir Ivanov e l’altro azzurro Manuel Lando.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di quando gareggia Gianmarco Tamberi stasera al Meeting di Kosice, il palinsesto tv e streaming dell’evento. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics e in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIANMARCO TAMBERI OGGI A KOSICE

Mercoledì 19 giugno

Ore 18.30 Salto in alto maschile a Kosice, con Gianmarco Tamberi – Diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics

PROGRAMMA GIANMARCO TAMBERI OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di European Athletics, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

AVVERSARI GIANMARCO TAMBERI A KOSICE

Jan Stefela (Repubblica Ceca)

William Grimsey (Scozia)

Tihomir Ivanov (Bulgaria)

Lukaas Beer (Slovacchia)

Robert Ruffini (Slovacchia)

Manuel Lando (Italia)

Vadym Kravchuk (Ucraina)

Alperen Acet (Turchia)

Yonathan Kapitolnik (Israele)