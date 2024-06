A che ora Musetti-Harris, ATP Queen’s 2024: programma quarti, partite precedenti, tv, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Billy Harris nei quarti di finale del torneo ATP 500 del Queen’s. L’appuntamento è per venerdì 21 giugno, sarà il secondo match a partire dalle ore 13.00 e non inizierà prima delle ore 15.00: ad aprire il programma sul Centrale sarà il confronto tra l’australiano Thompson e lo statunitense Fritz. Si preannuncia un confronto davvero molto intenso, il tennista italiano partirà con i favori del pronostico ma dovrà stare molto attento al britannico sull’erba di Londra.

Il numero 30 del mondo se la dovrà vedere con il sorprendente numero 162 del ranking ATP, wild-card che ha battuto l’argentino Etcheverry e il francese Mpetshi Perricard. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra Thompson e Fritz, mentre dall’altra parte del tabellone sono previsti Draper-Paul e Korda-Hijikata. Non ci sono precedente tra il 22enne toscano e il 29enne padrone di casa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Harris, quarto di finale del torneo ATP 500 del Queen’s. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-HARRIS QUEEN’S

Venerdì 21 giugno

Secondo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 15.00 Lorenzo Musetti vs Billy Harris – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, si disputerà Thompson-Fritz. Al termine, e non prima delle ore 15.00, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-HARRIS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati:

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.