A che ora la finale di Jacobs agli Europei? N. di corsia, programma, tv, avversari

Marcell Jacobs ha corso in 10.05 la semifinale degli Europei, firmando il miglior tempo del turno e staccando in scioltezza il biglietto per l’atto conclusivo dei 100 metri. Il Campione Olimpico tornerà sul rettilineo dello Stadio Olimpico di Roma alle ore 22.53 per disputare la finale, dove partirà con i favori del pronostico considerando i margini di miglioramento che si sono intravisti al debutto nella rassegna continentale.

Marcell Jacobs correrà in corsia 5 e si preannuncia un duello tutto italiano con Chituru Ali (10.11 in semifinale, inserito in corsia 7). Tra i due azzurri ci sarà lo svedese Henrik Larsson (corsia 6), uno dei rivali più accreditati insieme al britannico Romell Glove (corsia 4, 10.05 in stagione) e al francese Pablo Mateo (corsia 8, 10.17 di recente). Completano il quadro lo spagnolo Guillem Crespi (corsia 2), il tedesco Owen Ansah (corsia 3) e il tedesco Robin Ganter (corsia 9).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario della finale dei 100 metri con Marcell Jacobs agli Europei 2024 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA FINALE DI MARCELL JACOBS AGLI EUROPEI

Sabato 8 giugno

Ore 22.53 Finale 100 metri, con Marcell Jacobs – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA MARCELL JACOBS AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FINALE 100 METRI EUROPEI

Corsia 2: Guillem Crespi (Spagna)

Corsia 3: Owen Ansah (Germania)

Corsia 4: Romell Glave (Gran Bretagna)

Corsia 5: Marcell Jacobs (Italia)

Corsia 6: Henrik Larsson (Svezia)

Corsia 7: Chituru Ali (Italia)

Corsia 8: Pablo Mateo (Francia)

Corsia 9: Robin Ganter (Germania)