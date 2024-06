A che ora la F1 su TV8 oggi: programma in chiaro sprint e qualifiche GP Austria 2024

Quando si disputa la Sprint, il sabato è frenetico per piloti e team di Formula 1. Quello del Gran Premio di Austria sarà frizzante, perché non vi sarà un attimo di respiro. Il programma della giornata, cambiato durante l’inverno, predilige l’azione.

LA DIRETTA LIVE DI SPRINT RACE E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 16.00

Essendo una dinamica ancora giovane, vale la pena di ricordarla. A differenza dello scorso anno, il sabato si apre con la Sprint. La mini-gara si tiene nel cuore della giornata e precede le qualifiche al GP, che invece andranno in scena nel pomeriggio.

Pertanto, si arriverà alla sessione atta a determinare la griglia di partenza del Gran Premio avendo già archiviato l’evento complementare. La classifica del Mondiale sarà già cambiata rispetto a quella con cui si è arrivati a Spielberg. Dunque, come seguire le qualifiche e la Sprint in TV?

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta la Sprint e le qualifiche del Gran Premio di Austria.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta sprint e qualifiche dalla Stiria. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali effettuate dall’azienda in questo fitto sabato di sport.

STREAMING – L’evento austriaco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la sprint e le qualifiche in diretta, al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Austria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 29 giugno

Ore 12.00 – DIRETTA SPRINT su TV8 (125 Sky e 8 DT)

Ore 16.00 – DIRETTA QUALIFICHE su TV8 (125 Sky e 8 DT)

DIRETTE SKY SPORT F1 GP AUSTRIA 2024

Sabato 29 giugno

Ore 12:00 – SPRINT su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

Ore 16.00-17.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* salvo differenti scelte editoriali dell’ultimo minuto da parte dell’emittente

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP AUSTRIA 2024

La sprint e le qualifiche saranno riproposte più volte su Sky Sport F1 (207).

Le repliche sono programmate ai seguenti orari:

Sprint: ore 20.00, 24.00 di sabato; ore 2.30 di domenica.

Qualifiche: ore 18.15, 21.00, 22.45 di sabato; ore 3.30 e 6.00 di domenica.