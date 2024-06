A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 29 giugno, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

La Grande Boucle sta per cominciare, e lo farà dall’Italia! La Grand Depart dell’edizione numero 111 si tiene a Firenze, per onorare i cento anni dalla vittoria di Ottavio Bottecchia, primo italiano a vincere la corsa nel lontano 1924. Si parte immediatamente con una frazione mossa, partendo dalla culla del Rinascimento per arrivare fino a Rimini.

Giornata mossa, con un percorso assai vicino ad una classica. I grandi nomi del Tour potranno già sfidarsi su questi primi sette GPM della Grande Boucle, che prevedono nel finale anche ventuno chilometri di sconfinamento a San Marino. L’ultimo GPM è ai -26 dal traguardo, poi tutta discesa fino al traguardo con il gruppo che potrebbe essersi scremato.

Attendiamoci dunque scintille sin dalla prima giornata di questo Tour de France, che verrà trasmessa in diretta televisiva integrale su Eurosport 1 dalle 11.45. La Rai inizierà il proprio collegamento dalle 12.40 su Rai Sport, per poi trasferirsi su Rai Due dalle 14.00. Gli streaming saranno garantiti su RaiPlay dalle 12.40 e su Eurosport.it, Discovery+, DAZN, NOW e SkyGo dalle 11.45.

TOUR DE FRANCE 2024, IL PROGRAMMA DELLA PRIMA TAPPA

29 giugno, prima tappa: Firenze-Rimini, 206 km

Orario di partenza: 12.00

Orario di arrivo: 17.30-18.00

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Raisport dalle 12.40, poi Rai due dalle 14.00, Eurosport dalle 11.45

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.40, Eurosport.it, Discovery+, DAZN, NOW, SkyGo dalle 11.45

Diretta testuale: OA Sport