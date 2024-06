A che ora gli Europei di calcio oggi: calendario partite 16 giugno, dove vederle in tv, streaming RAI e Sky

Quest’oggi, domenica 16 giugno, si svolgeranno altre tre partite del primo turno della fase a gironi dei Campionati Europei 2024 di calcio maschile. Il programma odierno prevede due match del gruppo C, Slovenia-Danimarca (ore 18.00, a Stoccarda) e Serbia-Inghilterra (ore 21.00, a Gelsenkirchen), oltre alla sfida del girone D tra Polonia-Olanda (ore 15.00, ad Amburgo).

L’incontro più interessante si preannuncia quello tra serbi e inglesi, con in palio punti cruciali nella corsa per il primo posto del raggruppamento. Sloveni e danesi si giocano invece uno scontro diretto fondamentale in ottica qualificazione, proprio come Olanda e Paesi Bassi in un girone che vede la presenza anche di Francia (co-favorita per il titolo) e Austria.

Di seguito il calendario completo, il programma, il palinsesto tv e streaming delle tre partite di oggi valevoli per gli Europei 2024 di calcio. Prevista diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (Serbia Inghilterra anche in chiaro su Rai 1), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go e Now TV.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO OGGI

Domenica 16 giugno

Ore 15.00 Polonia-Olanda – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Ore 18.00 Slovenia-Danimarca – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Ore 21.00 Serbia-Inghilterra – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Serbia-Inghilterra sarà visibile anche su Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now TV.