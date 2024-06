A che ora gli Europei di calcio oggi: calendario partite 15 giugno, dove vederle in tv, streaming RAI e Sky

Dopo il 5-1 inflitto dalla Germania padrona di casa alla Scozia nella partita inaugurale, quest’oggi vanno in scena altri tre incontri valevoli per la fase a gironi dei Campionati Europei 2024 di calcio maschile. Si completa il primo turno del gruppo A in quel di Colonia con la sfida tra Ungheria e Svizzera, già molto importante in ottica qualificazione agli ottavi.

Fari puntati poi sulla prima giornata del gruppo B, in cui si disputeranno Spagna-Croazia e Italia-Albania. Il big match tra le Furie Rosse ed i finalisti del Mondiale 2018 si terrà a Berlino, mentre il debutto degli Azzurri si terrà a Dortmund. In palio punti preziosi per avvicinare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta e per sperare anche nel primo posto del raggruppamento.

Di seguito il calendario completo, il programma, il palinsesto tv e streaming delle tre partite odierne valevoli per gli Europei 2024 di calcio. Prevista diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (Italia-Albania anche su Rai 1, Spagna-Croazia su Rai 2); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport (il match degli Azzurri).

CALENDARIO EUROPEI CALCIO OGGI

Sabato 15 giugno

Ore 15.00 Ungheria-Svizzera – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Ore 18.00 Spagna-Croazia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Ore 21.00 Italia-Albania – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Diretta Live testuale (di Italia-Albania): OA Sport.