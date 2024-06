A che ora gli Europei di calcio oggi: calendario partite 14 giugno, dove vederle in tv, streaming RAI e Sky

Gli Europei 2024 di calcio scatteranno questa sera in Germania: la gara inaugurale verrà giocata alle ore 21.00 di oggi venerdì 14 giugno, a Monaco di Baviera. Nella partita valida per il Gruppo A si affronteranno i padroni di casa della Germania e la Scozia.

La diretta tv di Germania-Scozia degli Europei 2024 di calcio sarà affidata a Rai 1 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go, Now, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO 2024 OGGI

Venerdì 14 giugno

Gruppo A – Monaco di Baviera

21.00 Germania – Scozia – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO 2024 OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

