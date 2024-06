A che ora Fabbri oggi in finale agli Europei di Roma: dove vederlo in tv, programma 8 giugno, streaming

Oggi sabato 8 giugno (ore 21.02) Leonardo Fabbri scenderà in pedana allo Stadio Olimpico di Roma per disputare la finale di getto del peso nell’ambito degli Europei 2024 di atletica leggera. Il fuoriclasse toscano si presenterà da grande favorito della vigilia: in stagione ha scagliato l’attrezzo a 22.95 metri (record italiano) e vanta la seconda prestazione mondiale di questa annata agonistica, con ampio margine sull’intera concorrenza continentale.

Leonardo Fabbri andrà a caccia della medaglia d’oro e sembrano non esserci rivali all’altezza del nostro portacolori, che proverà a sfondare il muro dei 23 metri. L’allievo del Paolo Dal Soglio incrocerà soprattutto il croato Filip Mihaljevic, il ceco Tomas Stanek, il lussemburghese Bob Bertemes e l’altro azzurro Zane Weir, che è in ripresa da un infortunio alla caviglia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Leonardo Fabbri oggi agli Europei di Roma nella finale di getto del peso. Prevista la diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno (canale 201); diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LEONARDO FABBRI IN FINALE AGLI EUROPEI

Sabato 8 giugno

Ore 21.02 Finale getto del peso maschile, con Leonardo Fabbri – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA LEONARDO FABBRI AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

