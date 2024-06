A che ora Fabbri oggi agli Europei di Roma: dove vederlo in tv, programma 7 giugno, streaming

Leonardo Fabbri è uno degli uomini più attesi quest’oggi in casa Italia per la giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Il nuovo primatista nazionale del getto del peso debutta questa sera in qualificazione nella rassegna continentale ed è il favorito d’obbligo per la medaglia d’oro sulla scia di una prima parte di stagione entusiasmante.

Il vice-campione del mondo outdoor e bronzo iridato indoor in carica vorrà alzare ulteriormente l’asticella per lanciare un segnale ai suoi avversari più temibili in vista delle Olimpiadi di Parigi, quindi l’obiettivo sarà quello di sfondare finalmente la barriera dei 23 metri (magari in finale) proprio davanti al pubblico italiano in uno degli eventi più prestigiosi dell’anno.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni del getto del peso maschile con Leonardo Fabbri agli Europei 2024 di atletica leggera. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport Uno; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LEONARDO FABBRI OGGI AGLI EUROPEI

Venerdì 7 giugno

Ore 19.55 Qualificazioni getto del peso maschile, con Leonardo Fabbri – Diretta tv su Rai 2 (fino alle 20.30 e dalle 21.00 in poi), Rai Sport (dalle 20.30 alle 21.00) e Sky Sport Uno.

PROGRAMMA LEONARDO FABBRI OGGI AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

