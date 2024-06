24 Ore Le Mans, Porsche #6 batte Cadillac Racing, 4° posto per Ferrari #50

Porsche firma la pole per la 92ma edizione della 24 Ore Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Kevin Estre #6 ottiene il best lap nell’ultimo minuto disponibile abbattendo i riferimenti delle Cadillac di Alex Lynn e dell’idolo locale Sébastien Bourdais.

La vettura #2 e la gemella #3 precederanno sullo schieramento di partenza le due Ferrari, rispettivamente affidate quest’oggi ad Alessandro Pier Guidi ed ad Antonio Fuoco. La 499P #50 scatterà quindi davanti alla #51 vincente nella passata stagione, prototipo che nel primo pit stop della corsa di sabato dovrà scontare 10 secondi di penalità per un irregolarità in pit lane.

Alpine segue i migliori dello schieramento, BMW conclude la classifica dell’Hyperpole in seguito ad un errore alla curva di ‘Indianapolis’ da parte di Dries Vanthoor. Louis Delétraz (AO by TF #14) ha ottenuto la pole in LMP2, mentre Brendan Iribe (Inception Racing McLaren #70) ha avuto la meglio in LMGT3

Domani la giornata di pausa con la ‘Parata dei Piloti’ nel centro di Le Mans. I protagonisti della competizione automobilistica più importante al mondo torneranno in scena nella giornata di sabato e per la gara che scatterà ufficialmente sabato alle 16.00.