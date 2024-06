24 Ore Le Mans, Ferrari balza in vetta nella FP3

Ferrari #50 ed Antonio Fuoco svettano nella terza sessione di prove libere della 24h Ore Le Mans, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. La Rossa ottiene il best lap dopo tre intense ore d’azione, il calabrese, ex volto della FIA F2, ha preceduto la Porsche #6 di Kevin Estre e la BMW #15 di Dries Vanthoor,

Il migliore delle qualifiche di ieri, discriminanti in vista dell’Hyperpole che commenteremo dalle 20.00, ha beffato Cadillac Racing #3, Toyota GR #7, Cadillac Racing #2, Whelen Cadillac Racing #311, Toyota GR #8, Porsche Penske Motorsport #4 ed Alpine #36.

United Autosports McLaren #59 e Panis Racing ORECA LMP2 #65 si spartiscono, invece, il primato in LMGT3 ed in LMP2 , nonostante dei problemi nel corso della FP3. La prima auto è infatti finita contro le barriere dopo il primo settore, la seconda ha sbagliato completamente la frenata ad Indianapolis.

Cresce ora l’attesa per l’Hyperpole, che stabilirà la griglia di partenza della 24h di Le Mans 2024. Ricordiamo che otto auto saranno in azione per ogni classe (Hypercar, LMP2 e LMGT3). In realtà dovrebbero essere 7 le vetture della classe regina, vista la rottura del telaio nella giornata di ieri da parte della Porsche #12 Hertz JOTA.