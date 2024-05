WTA Roma, Iga Swiatek e Coco Gauff continuano l’avventura al Foro Italico. Osaka e Badosa colpiscono ancora

Giornata intensa di incontri al Foro Italico di Roma e nel tabellone del singolare femminile, in apertura e in chiusura del programma, la testa di serie n.1 e la n.3 erano chiamate a dare segnali. Iga Swiatek e Coco Gauff hanno centrato l’obiettivo, ma le prestazioni non sono stati all’insegna della brillantezza.

La polacca (n.1 WTA) ha sconfitto la kazaka Yulia Putintseva (n.41 WTA) con il punteggio di 6-3 6-4, ma dietro questo score c’è molto di più. Non è stata infatti una prestazione scintillante di Iga, che comunque ha saputo archiviare il tutto in due parziale. Negli ottavi di finale affronterà l’eterna Angelique Kerber (n.331 del mondo), che dopo la pausa per maternità sta tornando a fare la voce grossa, visto il successo per 6-3 7-6 (4) contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.113 del ranking).

Se Swiantek non ha rubato l’occhio, ancor meno Gauff. La statunitense (n.3 del mondo) si è imposta contro la rumena Jacqueline Cristian (n.68 del mondo) per 6-1 0-6 6-3. Un match sulle montagne russe per Coco, ma il successo è arrivato. Negli ottavi l’americana giocherà contro la spagnola Paula Badosa. L’iberica (n.126 del ranking) ha dato continuità al suo incedere, battendo la russa Diana Shnaider (n.62 WTA) con lo score di 5-7 6-4 6-4.

A proposito di ritorni, da sottolineare la vittoria della giapponese Naomi Osaka (n.173 del ranking), a segno per 6-3 6-3 contro la russa Daria Kasatkina (n.11 del mondo). La nipponica sfiderà la cinese Qinwen Zheng (n.7 del ranking), uscita vittoriosa dalla partita contro la ceca Linda Noskova (n.29 WTA) per 3-6 6-1 6-2.

A conclusione è arrivata la sorprendente vittoria della rumena Sorana Cirstea (n.32 del mondo) contro la ceca Marketa Vondrousova (n.6 del ranking) per 7-6 (1) 6-3. Negli ottavi ci sarà l’incrocio contro la statunitense Madison Keys (n.18 del seeding)