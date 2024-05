WTA Roma 2024: Swiatek attende Putintseva, in campo anche Gauff ed Osaka

Cominciano oggi i match di terzo turno nel tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2024. Un torneo purtroppo che non vedrà presenti più nessuna tennista azzurra, visto che anche Jasmine Paolini, testa di serie numero undici, ha salutato subito il Foro Italico, perdendo in tre set con l’egiziana Sherif. Senza le italiane l’attenzione si sposta ora soprattutto sulle big ed in particolare su Iga Swiatek, che va a caccia del terzo titolo della carriera a Roma.

L’esordio con l’americana Bernarda Pera è stato quasi un allenamento, mentre il match odierno con Yulia Putintseva nasconde delle insidie, anche perchè la kazaka è reduce da una buonissima prestazione nel torneo di Madrid, dove ha raggiunto i quarti, perdendo poi una sfida incredibile con la connazionale Rybakina.

La sfida tra la Swiatek e Putintseva aprirà il programma mattutino del Centrale, mentre quello serale vedrà per prime scendere in campo Coco Gauff e la rumena Jaqueline Cristian. Nettamente favorita l’americana, numero tre del seeding, che vuole assolutamente far bene a Roma e ritornare almeno a giocare una semifinale, che le manca dal torneo di Indian Wells.

Partite complicate per due teste di serie alte come la ceca Marketa Vondrousova (6) e la cinese Qinwen Zheng (7), che affronteranno rispettivamente la rumena Sorana Cirstea e la ceca Linda Noskova. Interessante anche la sfida tra la russa Daria Kasatkina e l’ex numero uno del mondo Naomi Osaka. Tra le ex prime del ranking c’è anche Angelique Kerber, con la tedesca che se la vedrà con la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, con la vincente che andrà ad affrontare Swiatek agli ottavi.