WTA Roma 2024: Iga Swiatek e Coco Gauff si ritroveranno in semifinale agli Internazionali d’Italia

Sarà di nuovo un confronto al vertice, quello che caratterizzerà la semifinale della parte alta agli Internazionali d’Italia in quota WTA 1000. Iga Swiatek e Coco Gauff, infatti, se la vedranno tra di loro nel penultimo atto, anche se la polacca è inevitabilmente favorita dal roboante 9-1 nei precedenti. E sì che il primo si giocò proprio nella Capitale, tre anni fa, anche allora in semifinale.

Nel match del pomeriggio non c’è assolutamente storia tra la numero 1 del mondo e l’altra USA Madison Keys: un 6-1 6-3 che arriva molto rapido (poco più di un’ora e un quarto) e senza particolari tremori. Mai un momento problematico per Swiatek, sempre avanti, prendendo subito il break di vantaggio in entrambe le occasioni senza mai concedere granché. L’obiettivo tris si avvicina sempre di più.

In serata, a chiusura del programma, tocca a Gauff contro la cinese Qinwen Zheng. Ed è il primo set a risultare molto ricco di spettacolo e capovolgimenti di fronte: oltre un’ora e 10 minuti in cui le due non si risparmiano neppure per un secondo, anche se a lungo di palle break non se ne vedono mai. Ne arrivano quattro a favore dell’USA nell’ottavo gioco: quella concretizzata è la quarta, ma arriva l’immediato controbreak, anche dopo un set point svanito. Il tie-break, inizialmente equilibrato, dopo la metà diventa un monologo di Gauff, che poi nel secondo set scappa via e stampa sul tabellone del Centrale un 7-6(4) 6-1.

Nella giornata di domani ci sarà il completamento attraverso la parte bassa. E i due confronti previsti promettono parecchio: da una parte c’è una vera e propria sfida di potenza (e caratteri) tra la lettone Jelena Ostapenko e la bielorussa Aryna Sabalenka, mentre dall’altra c’è la sfida delle veterane. Una, Victoria Azarenka, prova a ritrovare fasti molto antichi (semifinale nel 2009, finale nel 2013), l’altra, Danielle Collins, vuole far brillare ancora il suo ultimo anno. E tra la bielorussa e l’americana ci sarà comunque almeno una storia da raccontare.