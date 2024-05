Roland Garros 2024: annunciate le wild card di tabellone principale e qualificazioni. Gasquet sì, Thiem no

Sono state annunciate oggi tutte le wild card del Roland Garros, e precisamente otto per tutti i tabelloni (principale maschile e femminile, di qualificazione maschile e femminile). C’è sostanzialmente solo la Francia più il doppio invito di scambio con Australian Open e US Open. Niente Dominic Thiem, e con più di qualche mugugno, visto che l’austriaco, due volte finalista, è all’ultima stagione.

Tra le donne, in particolare, in quota Francia saranno al via Alizé Cornet, Fiona Ferro, Elsa Jacquemot, Kristina Mladenovic, Chloé Paquet e Jessica Ponchet (che prende il posto dell’infortunata Loïs Boisson). La wild card australiana va ad Ajla Tomljanovic, quella americana a Sachia Vickery.

In campo maschile, invece, i nomi sono quelli di Terence Atmane, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Harold Mayot, Giovanni Mpetshi Perricard e Alexandre Muller, tutti ampiamente dentro la top 150 ATP ad oggi. Inviti anche per Adam Walton dal lato Australia e per Nicolas Moreno de Alboran dal lato USA.

Le qualificazioni femminili, invece, vedranno al via Sarah Iliev, Séléna Janicijevic, Manon Leonard, Astrid Lew Yan Foon, Jenny Lim, Dapjnée Mpetshi Perricard, Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, Margaux Rouvroy e Alice Tubello. La sensazione è che le uniche con qualche chance di far strada siano Janicijevic (la cui wild card doveva essere di Harmony Tan, entrata però direttamente) e Rouvroy.

Infine, il capitolo qualificazioni maschili. Vi prenderanno parte Clément Chidekh, Gabriel Debru, Mathys Erhard, Antoine Escoffier, Thomas Faurel, Arthur Gea, Sascha Gueymard Wayenburg, Maé Malige e Théo Papalamis. Una buona metà di essi ha già una competitività a questo livello.