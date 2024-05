Internazionali d’Italia Roma 2024 oggi (15 maggio): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Altra giornata degli Internazionali d’Italia, ormai entrati nella fase calda del torneo. Primi due match dei quarti di finale maschili, con il main event della giornata che pone avanti Alexander Zverev e Taylor Fritz in una sfida ‘di grido’. Il secondo match del centrale sarà invece un inatteso Alejandro Tabilo-Zhang Zhizhen: per il vincitore la prima semifinale 1000 della prioria carriera.

Altri due quarti di finale per il torneo femminile: Aryna Sabalenka aprirà il programma del centrale con Jelena Ostapenko, una partita che promette scintille. Non prima delle 19.00 invece si sfideranno Viktoria Azarenka e Diane Collins per decretare la quarta semifinalista.

La diretta tv della giornata degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now, Tennis TV (uomini), WTA TV (donne).

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024, IL PROGRAMMA DI OGGI

Campo centrale – dalle 13.00

J. Ostapenko-A. Sabalenka

Non prima delle 15.00: A. Tabilo-Z. Zhang

Non prima delle 19.00: V. Azarenka-D. Collins

Non prima delle 20.30: A. Zverev-T. Fritz

Grand Stand Arena – dalle 12.00

A. Bublik/B. Shelton-F. Cerundolo/T. Etcheverry

Non prima delle 14.00: M. Arevalo/M. Pavic-R. Ram/J. Salisbury

Pietrangeli – terzo match dalle 10.00, non prima delle 14.00 (in precedenza due match junior)

C. Gauff/E. Routliffe-K. Siniakova/T. Townsend

S. Hsieh/E. Mertens-X. Wang/S. Zheng

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV (uomini), WTA TV (donne)