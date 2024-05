WTA Roma, Naomi Osaka debutta bene, ok Linette. La pioggia sciupa il programma

Seconda giornata dei primi turni del tabellone principale femminile degli Internazionali BNL d’Italia 2024 al Foro Italico (Roma). Un mercoledì ricco di battaglie e match particolarmente tirati per determinare l’accesso al secondo turno.

Giornata che si è aperta con match tutti sopra le due ore e mezza: la russa Elina Avanesyan ha superato Cristina Bucsa con lo score di 6-7(3), 6-0, 7-5, rimontando da 3-5 nel set decisivo e cancellando un match point. Successo tirato anche nello scontro generazionale tra la classe 1987 tedesca Tathiana Maria e la classe 2005 ceca Linda Fruhvirtova: la 37enne ha avuto la meglio con il punteggio di 7-6(5), 3-6, 6-2. Lesia Tsurenko ha battuto a sorpresa Donna Vekic con il punteggio di 6-2, 3-6, 7-6(5).

Più nette invece le vittorie di Anna Blinkova (6-2, 6-3 a Parry), di Bernarda Pera (7-6(6), 6-3 su Dolehide) e di Aliaksandra Sasnovich su Anna Karolina Schmiedlova (6-2, 7-6(6)). Se non sorride Linda Fruhvirtova, sorride la sorellina Brenda, classe 2007: successo in rimonta 3-6, 6-2, 6-0 su Taylor Townsend. Vittorie anche per Naomi Osaka su Clara Burel per 7-6 (2), 6-1, per Magda Linette su Lin Zhu 6-3, 6-2 e per Mayar Sherif con un netto 6-2, 6-2 a Petra Martic. Interrotte e rinviate le altre partite a domani.