Puppo e gli scenari di Sinner: “Deve evitare il campo pesante. Trend dell’Italia in crescita”

Proseguono i match del Roland Garros 2024, con un secondo turno che presenterà diverse occasioni importanti in chiave azzurra. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania Speciale Roland Garros, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) e Massimiliano Ambesi (commentatore di Eurosport).

Il primo punto all’ordine del giorno riguarda gli ottimi numeri degli italiani al secondo turno: “Siamo al record. Sono 11 italiani che avanzano. Un anno fa erano 7 uomini e 4 donne, ora 8 e 3. Comunque otto al secondo turno è qualcosa di eccezionale. Già agli Australian Open erano stati 9, quindi il è trend positivo”.

Tra i nostri portacolori che più si sono segnalati in questo primo scorcio di torneo non possiamo non citare Cobolli: “Contro Medjedovic, oltre ad una grande prestazione, ha messo in mostra il suo consueto bellissimo atteggiamento. Tra l’altro nei 3 set vinti è sempre salito 4-1 e servizio. Significa che hai un altro standard e sei superiore rispetto all’avversario”.

La giornata odierna, invece, sarà contraddistinta dal ritorno in campo di Jannik Sinner: “Oggi ci sono diverse partite interessanti. Jannik giocherà nella sessione serale. Dal mio punto di vista meglio che ci giochi oggi piuttosto che nel prossimo turno. Potrebbe incrociarsi con Kotov che, invece, oggi gioca non prima delle ore 17.00 contro Wawrinka, un altro match interessante. L’importante sarà evitare il campo pesante”.

Il meteo odierno, infatti, non propone niente di buono: “Potremmo vedere ancora tanta pioggia. Una finestra potrebbe crearsi ad inizio pomeriggio. Contiamo di vedere più tennis possibile, ci sarà anche una partita interessante come Shapovalov-Tiafoe. Arnaldi, invece, dovrà fare attenzione a Muller, uno che su questi campi potrebbe essere pericoloso”.