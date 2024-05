WTA Madrid, Aryna Sabalenka vince in rimonta contro Rybakina e raggiunge Swiatek in Finale

Match intenso e spettacolare alla Caja Magica di Madrid (Spagna) tra la bielorussa Aryna Sabalenka (n.2 WTA) e la kazaka Elena Rybakina (n.4 del mondo). Una sfida attesa che ha visto il successo in rimonta della ragazza nativa di Minsk, capace di scuotersi dopo un orribile primo set e di trionfare con lo score di 1-6 7-5 7-6 (5). Per Rybakina qualche rimpianto c’è, essendosi trovata avanti di un break nel secondo set e sul 30-30 del decimo game incapace di far suo un quindici che l’avrebbe portata al match-point. Sarà quindi Sabalenka ad affrontare la n.1 del mondo, Iga Swiatek, e anche in questo caso si prospetta un incrocio decisamente interessante e accattivante.

Nel primo set la bielorussa non ingrana e per la kazaka è facile prendere il comando delle operazioni. Rybakina strappa il servizio all’avversaria nel quarto e sesto game, annullando una chance del contro-break nel quinto. Le grandi difficoltà della n.2 del mondo danno fiducia alla n.4 WTA, che a zero chiude il turno alla battuta del settimo game, aggiudicandosi il parziale sul 6-1.

Nel secondo set Rybakina è nuovamente efficace in risposta, andando avanti di un break nel terzo game e cancellando due chance del contro-break nel gioco successivo. Sabalenka impatta nell’ottavo, ma nuovamente il servizio non la sostiene nel nono. La kazaka si trova nelle condizioni di chiudere, ma sul 30-30 commette un errore clamoroso che ridà ossigeno alla sua avversaria. Sabalenka sfrutta il suo status di “sopravvissuta” e conquista il parziale sul 7-5.

Nel terzo set il livello di entrambe è decisamente alto e nell’undicesimo game è Sabalenka l’unica a dover annullare due palle break a Rybakina. Si va al tie-break e la bielorussa gioca in maniera splendida, facendo vedere delle accelerazioni notevoli. Rybakina non ha la forza per rimontare dall’1-5 e la n.2 del ranking chiude sul 7-5.