VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della sedicesima tappa: quinta vittoria per Tadej Pogacar

Uno, due, tre, quattro e cinque. L’esultanza di Tadej Pogacar sotto il traguardo del Monte Pana è chiara: al termine della sedicesima tappa il fenomeno sloveno ha già chiuso il pokerissimo, cinque successi in questo Giro d’Italia 2024, e non è finita qui… Davvero dominante il corridore della UAE Emirates che in Maglia Rosa lascia le briciole agli avversari.

Sullo strappo conclusivo ha deciso di lanciarsi all’attacco negli ultimi 1500 metri, è andato a riprendere l’ultimo dei coraggiosi, Giulio Pellizzari, e si è lanciato verso il traguardo in solitaria, facendo apparire tutto molto semplice anche nella giornata odierna, nonostante le polemiche, nonostante il freddo e la pioggia.

Andiamo a rivivere l’ultimo chilometro e l’esultanza di Pogacar dopo la vittoria con il video della Corsa Rosa.

A very wet final KM for @TamauPogi, who once again, takes the stage on this #GirodItalia, for the fifth occasion!

