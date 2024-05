VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della quindicesima tappa: assolo di Tadej Pogacar che domina in maglia rosa

Assolo totale di un fenomeno che non ha più aggettivi per essere descritto. Tadej Pogacar (UA Team Emirates) in maglia Rosa regala una di quelle imprese destinate ad entrare nella storia del Giro d’Italia. L’asso sloveno vince la tappa regina dell’edizione 2024, la quindicesima con partenza da Manerba del Garda e arrivo al Mottolino (Livigno), staccando tutti i suoi avversari diretti a quattordici chilometri dal traguardo.

Una progressione micidiale, un passo che nessuno può sostenere. Pogacar si lancia da solo all’inseguimento dei reduci della fuga di giornata e gli salta uno a uno, come birilli. L’ultimo che sorpassa è niente meno che Nairo Quintana (Movistar Team), vincitore di un Giro d’Italia al quale ha recuperato più di tre minuti prima sul Foscagno e poi sulla salita che va da Livigno al Mottolino. Un’impresa poderosa, che mette il sigillo alla Corsa Rosa con ancora una settimana da disputare.

All’arrivo lo sloveno esulta e rifila distacchi abissali a tutti, con la classifica generale che è impietosa nei confronti degli altri partecipanti. Secondo di giornata arriva un comunque monumentale Quintana, con il colombiano ripreso a due chilometri dal traguardo e lasciato sul posto. Sotto lo striscione per lui ci sono 29″ di ritardo, mentre per tutti gli altri si va nell’ordine dei minuti.

VIDEO L’ARRIVO IN SOLITARIA DI TADEJ POGACAR NELLA QUINDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2024

VIDEO IL MOMENTO DEL SORPASSO DI POGACAR A QUINTANA

VIDEO L’ATTACCO DECISIVO DELLO SLOVENO A 14 CHILOMETRI DALLA FINE