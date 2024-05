VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della diciottesima tappa: Merlier batte Milan nella volata di Padova

Tim Merlier firma la sua seconda vittoria al Giro d’Italia 2024. Il belga trionfa sul traguardo di Padova, battendo in volata Jonathan Milan e Kaden Groves. Doveva essere il giorno dei velocisti e lo è stata, con una diciottesima tappa che ha visto il gruppo controllare agevolmente la fuga per lasciare spazio negli ultimi chilometri ai treni degli sprinter. Ad avere il miglior spunto è stato il velocista della Soudal Quick-Step, che festeggia la terza vittoria di squadra nella Corsa Rosa.

Sicuramente un po’ di delusione per Jonathan Milan, che cercava il poker ed invece si è dovuto accontentare di un altro secondo posto. Non ha funzionato al meglio il treno della Lidl-Trek, che si è persa ad un certo punto il proprio leader, rimasto un po’ incastrato nelle retrovie. Milan è stato comunque protagonista di una rimonta prodigiosa, ma non ha fatto in tempo a raggiungere anche Merlier.

Sfuma ancora la prima vittoria per Kaden Groves (Alpecin Deceunick), che completa il podio di giornata. Quarto posto per Alberto Dainese, che sognava un successo sulle strade di casa. La Tudor ha probabilmente anticipato troppo la sua azione, con il velocista italiano partito troppo lontano e a quel punto rimontato dagli avversari.

Normale amministrazione, invece, per Tadej Pogacar. La Maglia Rosa ha vissuto una giornata tranquillissima e la festa di Roma si avvicina sempre di più.

A frantic finish on a very wide road, and two very powerful comebacks, between the two fastest men of this #GirodItalia

⏮ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#LastKm | #Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/ZgqFPT89n2

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 23, 2024