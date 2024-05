Vela, il DT Marchesini dopo i Mondiali di Formula Kite: “Ottimo Pianosi a 68 giorni dalle Olimpadi”

Non può che essere positivo il bilancio del Direttore Tecnico Michele Marchesini dopo i Campionati Mondiali 2024 di vela, specialità Formula Kite, andati in scena la scorsa settimana in Francia, precisamente a Hrèyes. Un evento che ha regalato la medaglia d’argento a Riccardo Pianosi, atleta che ha terminato una rassegna ad alti livelli aggiungendo il secondo metallo iridato in bacheca dopo quello ottenuto nel 2021 a Torregrande.

A questo risultato rilevante si aggiunge poi l’ottimo sesto posto di Lorenzo Boschetti e la dodicesima piazza di Maggie Pescetto in campo femminile, uscita fuori dalla top 10 nella seconda parte dell’evento. Intercettato dai microfoni di Sportvela, Marchesini ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

“Ancora una conferma importante da parte del settore Maschile Kite, che in questo Mondiale ha dimostrato una solidità in termini di prestazione molto interessante. Cogliamo un Argento significativo con Riccardo Pianosi in una finale in cui l’entrata del Francese mure a sinistra sul nostro rider ci ha di fatto precluso la corsa per l’Oro; in ogni modo si tratta sempre di un Argento Mondiale a 68 giorni dalle Olimpiadi; molto buono anche i sesto posto finale di Lorenzo Boschetti. Bravi entrambi i nostri ragazzi a mantenere per tutta la settimana un livello di concentrazione molto alto”.

Il DT ha poi chiosato: “Il dodicesimo (posto) di Maggie Pescetto nel femminile rappresenta un piccolo passo incerto da analizzare bene; non ci preoccupa molto, ma si tratta sempre di segnali da valutare con attenzione.