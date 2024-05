Tiro con l’arco, Europei 2024: ORO Italia nel compound maschile! Battuta la Turchia in finale

La penultima giornata degli Europei 2024 di tiro con l’arco a Essen (Germania) comincia nel migliore dei modi. Marco Bruno, Michea Godano e Federico Pagnoni hanno conquistato la medaglia d’oro nel compound maschile a squadre. Gli azzurri hanno battuto in finale la Turchia per 233-231.

Dopo la parità per 57-57 durante la prima serie, l’Italia è passata in vantaggio nella seconda sessione di frecce con uno straordinario en-plein da 60 su 60 contro i 58 punti dei turchi (pesano i due 9 di Haney). Azzurri che poi hanno mantenuto il vantaggio nelle successive due serie, terminate entrambe in parità per 57-57 e 59-59. Bronzo nel compound maschile che è andato alla Danimarca che ha sconfitto la Francia per 230-227.

Al femminile la medaglia d’oro nel compound è andata alla Turchia (Burun, Suzer, Yuva) che ha inflitto una lezione in finale alla Spagna, vincendo 234-218. Bronzo invece per l’Estonia che ha sconfitto per 234-229 la Gran Bretagna.