Tiro con l’arco, Elisa Roner perde la finale allo shoot-off ed è argento nel compound agli Europei

Si chiude con un po’ di amaro in bocca per i colori azzurri la penultima giornata dei Campionati Europei 2024 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Essen (Germania). Nella sessione pomeridiana odierna, riservata alle finali individuali della divisione compound, è arrivata infatti una sconfitta sul filo di lana per Elisa Roner contro Ella Gibson nel match che metteva in palio il titolo continentale.

La 22enne roveretana, dopo aver vinto negli ultimi 16 mesi le Indoor World Series Finals di Las Vegas (nel 2023 e poi nel 2024), gli European Games 2023 di Cracovia e gli Europei Indoor 2024 di Varazdin, questa volta si è dovuta accontentare di una comunque ottima medaglia d’argento (primo podio individuale in un Campionato Europeo assoluto all’aperto).

Roner ha avuto il merito di tenere testa alla numero uno del ranking mondiale fino al termine della quinta volée, pareggiando i conti sul 144-144 e giocandosi tutto alla freccia di spareggio. Lo shoot-off purtroppo ha poi premiato la britannica Gibson per 10-9. Nella competizione maschile è arrivato infine il successo del danese Mathias Fullerton per 147-144 in finale sull’israeliano Shamai Yamrom.