Tiro con l’arco, Borsani ed Andreoli bene nelle qualifiche dell’olimpico in Coppa del Mondo, squadre del compound fuori ai quarti

Seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco in quel di Yecheon (Corea del Sud). Una giornata dedicata al tabellone nella gara a squadre del compound ed alle frecce di qualifica nell’arco olimpico.

Nei quarti di finale del compound a squadre purtroppo si è fermato il percorso di entrambe le formazioni italiane: al maschile Marco Bruno, Elia Fregnan e Michea Godano hanno prima sconfitto per 236-230 l’Olanda (Schloesser, Tjin-a-Djie, Willems) per poi venire battuti ai quarti di finale dagli Stati Uniti (Lutz, Schaff, Sullivan) per 238-231. Finale per l’oro che si giocheranno proprio gli Stati Uniti e la Turchia, col bronzo che è andato all’Australia, vincitrice allo shoot-off sull’India (233-233)

Al femminile le azzurre (Elisa Roner, Francesca Aloisi, Marcella Tonioli), qualificatosi per settime, hanno usufruito di un bye agli ottavi di finale per poi perdere contro l’India (Kaur, Swami, Vennam) ai quarti per 236-234. L’oro se lo giocheranno proprio l’India e la Turchia, mentre il bronzo è stato vinto dagli Stati Uniti, che hanno sconfitto la Corea del Sud per 234-230.

Nel ranking round dell’arco olimpico, al maschile il migliore è Matteo Borsani che raggiunge la nona posizione con un totale di 678, 27ma posizione per Mauro Nespoli con un bottino di 670, 30° Federico Musolesi, sempre a quota 670. Borsani affronterà al primo turno il messicano Carlos Rojas, Nespoli troverà l’iraniano Mohammadhossein Golshani Asl e Musolesi se la vedrà con il colombiano Santiago Arcila Arango. Azzurri che sono quinti con 2018 nella classifica a squadre e cominceranno il loro percorso dagli ottavi di finale, dove affronteranno una tra Mongolia e Turchia.

Al femminile la migliore italiana dopo le 72 frecce di qualifica è Tatiana Andreoli che è 12ma con 666, poi c’è Chiara Rebagliati, 28ma con 657, infine è 36ma Lucilla Boari con 653. Andreoli al primo turno affronterà la kazaka Diana Tursunbek, Rebagliati incrocerà l’iraniana Yasna Pourmahani, mentre Boari sfiderà la vietnamita Thi Dao Loc. Le azzurre si sono piazzate ottave tra le squadre con un totale di 1976, ed affronteranno agli ottavi una tra Messico e Polonia.