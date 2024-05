Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2024: Valerio Grazini 12° nel trap maschile, vince l’australiano Willett

La finale del trap maschile della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Baku, in Azerbaigian, non vede azzurri giungere tra i primi sei. Il migliore degli italiani è Valerio Grazini, 12°, mentre il successo va all’australiano James Willett.

Al termine dei 50 piattelli regolamentari della finale la vittoria va all’australiano James Willett, che supera per 46-42 lo slovacco Filip Marinov, mentre sale sul gradino più basso del podio il guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas, eliminato in terza posizione a quota 34/40.

Resta ai piedi del podio, invece, il britannico Matthew John Coward-Holley, fuori in quarta piazza con 31/35, mentre termina al quinto posto il turco Tolga N Tuncer, uscito di scena a quota 25/30, infine chiude sesto il ceco Pavel Vanek, primo degli eliminati con 20/25.

Fuori nelle qualificazioni tutti gli azzurri in gara: 12° Valerio Grazini con 119/125, ad un solo piattello dallo shoot-off per l’ingresso in finale, 19° Erminio Frasca a quota 118/125, 23° Daniele Resca con 117/125. Erano in gara solo per il ranking, e quindi comunque senza possibilità di accesso in finale, Marco Correzzola, 29° a quota 117/125, ed Emanuele Iezzi, 42° con 116/125.