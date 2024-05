Tiro a segno, i convocati dell’Italia per gli Europei a fuoco 2024. Ci sono Ceccarello e Spinella

Dopo la trasferta di Coppa del Mondo a Baku, in Azerbaijan, la nazionale italiana di tiro a segno è pronta a mettere nel mirino gli Europei a fuoco 2024, che si terranno a Osijek (in Croazia), dal prossimo 23 maggio.

Un appuntamento importante quello nei Balcani perché, oltre alle medaglie continentali, vi saranno in palio ben 8 pass olimpici individuali (non nominali) per Parigi 2024: 2 per ogni gara in programma fra il 28 e il 29 maggio, date nelle quali si terranno i contest seniores di pistola automatica e pistola sportiva da 25m e di carabina 3 posizioni al maschile e al femminile dalla distanza dei 50m.

L’Italia, dal canto suo, sarà presente a Osijek in massa con ben 13 tiratori scelti dallo staff tecnico. Saranno 7 gli specialisti della carabina, 4 uomini e 3 donne, e 6 quelli del tiro celere con la pistola, 3 uomini e 3 donne. Occhi puntati in particolare su Sofia Ceccarello, nel contest dalla lunga distanza, e Massimo Spinella, nella gara articolata su più giorni dai 25m per quanto riguarda la pistola.

Di seguito l’elenco completo dei convocati, di cui fanno parte anche gli esperti Simon Weithaler e Riccardo Mazzetti e i possibili outsider Lorenzo Bacci e Barbara Gambaro.

EUROPEI A FUOCO 2024: I CONVOCATI DELL’ITALIA

Carabina

Edoardo Bonazzi, Lorenzo Bacci, Simon Weithaler, Riccardo Armiraglio, Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro, Martina Ziviani.

Pistola

Cristina Magnani, Margherita Brigida Veccaro, Chiara Giancamilli, Riccardo Mazzetti, Andrea Morassut, Massimo Spinella.