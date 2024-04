Tennistavolo, Ma Long e Sun Yingsha vincono la Coppa del Mondo a Macao

E’ calato il sipario sulla Coppa del Mondo maschile e femminile 2024 di tennistavolo: a Macao sono stati assegnati i titoli sia tra gli uomini che tra le donne. Nella seconda fase ad eliminazione diretta della manifestazione si è tornati al classico format al meglio dei sette game, e quest’oggi nel doppio derby cinese previsto nelle due finali si è arrivati in entrambi i casi al settimo e decisivo game.

Il cinese Ma Long ha vinto per la terza volta la manifestazione: il numero 4 del mondo ha superato il connazionale Lin Gaoyuan, battuto per 4-3 (9-11, 9-11, 5-11, 11-8, 11-6, 11-4, 11-8) al termine di una rimonta straordinaria, dopo essere stato sotto per 0-3. Il successo odierno è andato ad aggiungersi a quelli del 2012 e del 2015, arricchendo una bacheca che, soltanto in singolare, conta due medaglie d’oro olimpiche (Rio 2016 e Tokyo 2020) e tre titoli mondiali (2015, 2017 e 2019).

La cinese Sun Yingsha ha iscritto per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione: nell’ultimo atto la numero 1 del mondo ha battuto la connazionale Wang Manyu, giunta in finale all’esordio in Coppa del Mondo, per 4-3 (8-11, 5-11, 11-4, 5-11, 11-8, 11-5, 11-9), anche in questo caso in rimonta dopo essere stata in svantaggio per 1-3. Sun, che era arrivata seconda nel 2020, ha così vinto tutti i principali titoli ITTF e WTT, avendo già messo in bacheca i Mondiali ITTF, i Mondiali a squadre ITTF, la Coppa del Mondo a squadre miste ITTF e le Finali femminili WTT.

COPPA DEL MONDO TENNISTAVOLO – RISULTATI 20 APRILE

Finale maschile

Ma Long (Cina) – Lin Gaoyuan (Cina) 4-3 (9-11, 9-11, 5-11, 11-8, 11-6, 11-4, 11-8)

Finale femminile

Sun Yingsha (Cina) – Wang Manyu (Cina) 4-3 (8-11, 5-11, 11-4, 5-11, 11-8, 11-5, 11-9)