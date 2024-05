Tadej Pogacar ha un problema fisico al Giro d’Italia? “Dovrebbe risolversi presto, per fortuna arriva il riposo”

Tadej Pogacar sta dominando il Giro d’Italia 2024. Il fuoriclasse sloveno ha vinto tre tappe nella prima settimana, giganteggiando nei due arrivi in salita a Oropa e Prati di Tivo, oltre a imporsi nella cronometro di Perugia davanti a uno specialista come Filippo Ganna. L’alfiere della UAE Emirates ha conquistato la maglia rosa al secondo giorno e l’ha pian piano rafforzata, tanto che ora primeggia in classifica generale con un vantaggio di 2’40” sul colombiano Daniel Felipe Martinez e 2’58” sul britannico Geraint Thomas.

Tadej Pogacar si sta esaltando in bicicletta, ma il due volte vincitore del Tour de France starebbe facendo i conti anche con un piccolo fastidio di salute. Dalla giornata di venerdì, infatti, la sua voce è diventata più nasale ed è stato lo stesso 25enne a soffermarsi su questo problemino. Al termine della frazione di ieri, infatti, ha dichiarato: “Ho il naso chiuso, penso sia una allergia o chissà. Non dà troppo fastidio, dovrebbe risolversi presto“. Ai microfoni di Flobikes aveva aggiunto: “Per fortuna il giorno di riposo arriva a breve“.

Oggi si conclude la prima settimana della Corsa Rosa con una tappa non troppo esigente tra Avezzano e Napoli. Lunedì 13 maggio la carovana si fermerà per osservare il primo giorno di riposo e si ripartirà martedì con la decima frazione: in programma l’arrivo in salita a Cusano Mutri, con gli ultimi 17,9 chilometri al 5,6% di pendenza media e una massima del 10%.