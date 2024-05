Swiatek-Sabalenka oggi, orario Finale femminile WTA Madrid 2024: programma, canale, streaming

Iga Swiatek contro Aryna Sabalenka, ancora e sempre loro. Si rinnova il duello tra la numero 1 e la numero 2 del ranking WTA, stavolta nella finale del 1000 di Madrid. Curiosamente, però, questa è anche la loro prima volta nel 2024.

Partito nel 2021, il bilancio tra le due dice 6-3 a favore della polacca. La bielorussa, però, si è presa la finale del 2023 per 6-3 3-6 6-3, il che porta a definire la questione di classifica in termini molto semplici. Vincendo, Sabalenka lascia uguale il suo divario rispetto a Swiatek, mentre in caso di successo della polacca il margine di punti diventa di oltre 3000. Garantendo, in sostanza, una lunga stabilità all’attuale leader.

La finale del WTA 1000 di Madrid tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka si giocherà alle ore 18:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), ma anche su Sky Sport Plus con il tasto verde, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now.

CALNDARIO FINALE WTA MADRID 2024 OGGI

MANOLO SANTANA

PROGRAMMA FINALE WTA MADRID 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv