Softball: prosegue la leadership di Bollate in Serie A1. Saronno e Forlì si dividono la posta

Prosegue a passo spedito il cammino di Bollate nella Serie A1 2024 di sofbtall. Nel sabato dedicato al massimo Campionato la compagine lombarda ha infatti vinto il doppio confronto contro Pianoro, consolidando così la posizione al comando della classifica.

Nello specifico le MFK si sono imposte in gara-1 con il risultato di 1-0, maturato grazie a un singolo sulla sinistra di Princic che ha mandato a segno Binetti. Più largo il margine in gara-2, terminata per 5-2 grazie a un primo inning da tre sigilli, scaturiti da un singolo al centro che ha consentito tre timbri firmati da Cecchetti, da Gabriella e Laura Bigatton. Gli ultimi due punti messi a referto alla terza ripresa hanno poi consentito alla capolista di amministrare le operazioni, lasciando poi spazio agli unici due punti di Pianoro, segnati nel sesto e nel settimo inning.

Tuttavia i riflettori erano puntati sul big match tra Forlì e Saronno. Due sfide davvero avvincenti giocate con grande determinazione da entrambe le compagini. In gara-1 ad avere la meglio è stato l’Inox Team, andando a punto nel primo e nel terzo turno (con due punti per parte). In gara-2 invece una splendida volata di sacrificio di Noemi Cortesi ha regalato la vittoria alle romagnole, facendo esplodere di gioia il pubblico di casa.

Bene infine Caronno che, con uno scarto di due lunghezze, ha avuto la meglio contro le Old Parma passando rispettivamente per 7-5 e per 5-2. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 SOFTBALL: LA CLASSIFICA AGGIORNATA