Softball: doppio successo per Forlì e Pianoro nel turno infrasettimanale di Serie A

Prosegue il cammino di Forlì, Pianoro nel Campionato di Serie A1 2024 di softball. Le due squadre si sono infatti imposte nel turno infrasettimanale della massima lega, regolando rispettivamente le Metalco Thunders e le Old Parma.

La compagine romagnola nello specifico ha avuto la meglio in gara-1 con il risultato di 4-2; più agevole invece gara-2, terminata con un secco 9-0 dominando il match dall’inizio alla fine andando a segno ne primo, nel terzo, nel quinto e nel sesto inning, quest’ultimo contrassegnato da sei sigilli.

Sul velluto poi Pianoro nella prima sfida, risolta con un secco 9-0, così come la seconda, conclusasi con il tabellino fermo sull’8-1. Si dividono la posta invece Macerata e Caronno. In gara-1 ad avere la meglio sono state infatti le marchigiane per 4-3, mentre in gara-2 le avversarie hanno ripristinato gli equilibri vincendo per 7-4.

Rinviata per pioggia infine Collecchio e Saronno, sospesa quando l’Inox Team si trovava in vantaggio sul 3-0 nella parte alta della prima ripresa. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 SOFTBALL: LA CLASSIFICA AGGIORNATA