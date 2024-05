Rugby, il Benetton Treviso a Gloucester per conquistare la finale di Challenge Cup

Si disputa domani pomeriggio, con calcio d’inizio alle 16.00, al Kingsholm Stadium di Gloucester la semifinale di Challenge Cup tra i padroni di casa inglesi ed il Benetton Treviso. Una sfida che vale l’accesso alla finalissima e per il secondo anno consecutivo i veneti arrivano al penultimo atto della seconda coppa europea.

Per la sfida Marco Bortolami ritrova Rhyno Smith ad estremo, con Ignacio Mendy e Onisi Ratave alle ali. Al centro il duo Ignacio Brex-Tommaso Menoncello, con la mediana formata da Alessandro Garbisi e Tomas Albornoz. Il pack biancoverde in prima linea vede Thomas Gallo e Simone Ferrari pilone e tallonatore Giacomo Nicotera. In seconda linea c’è Scott Scrafton insieme al ritorno di Eli Snyman. In terza linea a flanker torna Sebastian Negri, vicino al capitano Michele Lamaro. Il numero 8 è Toa Halafihi.

“Sabato sarà una gara molto difficile, sono una squadra che in casa ha sicuramente una maggiore confidenza ma dobbiamo guardare a noi stessi concentrandoci sugli aspetti del gioco che dobbiamo sfruttare a nostro favore. Sicuramente sarà una partita fisica che si giocherà con i primi 8. Chi riuscirà ad essere più cinico nei momenti importanti, sarà poi la squadra che porterà a casa la partita” ha dichiarato Michele Lamaro alla vigilia.

GLOUCESTER – BENETTON TREVISO

Gloucester: 15 Josh Hathaway, 14 Jonny May, 13 Chris Harris 12 Seb Atkinson, 11 Ollie Thorley, 10 Adam Hastings, 9 Caolan Englefiled, 8 Zach Mercer, 7 Lewis Ludlow, 6 Ruan Ackermann, 5 Freddie Thomas, 4 Freddie Clarke, 3 Kirill Gotovtsev, 2 Seb Blake, 1 Mayco Vivas

In panchina: 16 Santi Socino, 17 Jamal Ford-Robinson, 18 Ciaran Knight, 19 Albert Tuisue, 20 Jack Clement, 21 Stephen Varney, 22 Charlie Atkinson, 23 Alex Hearle

Treviso: 15 Rhyno Smith, 14 Ignacio Mendy, 13 Tommaso Menoncello, 12 Ignacio Brex, 11 Onisi Ratave, 10 Tomas Albornoz, 9 Alessandro Garbisi, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Eli Snyman, 4 Scott Scrafton, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Thomas Gallo

In panchina: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosué Zilocchi, 19 Niccolò Cannone, 20 Edoardo Iachizzi, 21 Alessandro Izekor, 22 Andy Uren, 23 Leonardo Marin