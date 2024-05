Roland Garros, è maxi giornata con 55 match. Musetti sul centrale con Monfils prima di Djokovic

Il meteo non guarda in faccia a nessuno. Nemmeno al Roland Garros. A causa di un mercoledì completamente castrato a causa della pioggia incessante su Parigi, lo Slam sulla terra rossa dovrà fare i salti mortali a partire da quest’oggi, per provare a recuperare il programma il prima possibile. Tanto da prevedere qualcosa come cinquantacinque partite di singolare tra uomini e donne.

Sul centrale spazio ovviamente per Novak Djokovic, che affronterà Roberto Carballes Baena per la terza volta in carriera, curiosamente sempre in uno Slam, il bilancio è di sei set a zero per il numero 1 al mondo che non dovrebbe avere troppi problemi. Occhi puntati anche sul Suzanne-Lenglen, dove Alex Zverev vuole confermare la sua candidatura tra i favoriti del torneo con David Goffin, mentre in apertura Daniil Medvedev dovrà fare parecchia attenzione a Miomir Kecmanovic, che può trovare esaltazione.

Ma il main event del centrale è tutto per Lorenzo Musetti: il carrarino avrà di fronte un monumento del tennis francese come Gael Monfils, notoriamente un giocatore capace di qualsiasi cosa sul campo e di attrarre a sé le simpatie del pubblico. Se poi si tratta di quello di casa, il suo compito sarà ancora più semplice, ma Lorenzo è sempre uno che si esalta negli appuntamenti importanti.

Ma non è l’unico e solo azzurro in campo. Sempre a causa del maltempo, avremo tutti coloro che non si chiamano Jannik Sinner con la racchetta in mano. Per Flavio Cobolli un bel test sul campo 14 contro Holger Rune, mentre Luciano Darderi non ha nulla da perdere contro Tallon Griekspoor, a cui potrebbe fare lo sgambetto sul 2. Occasione per Giulio Zeppieri contro Thanasi Kokkinakis, talentuoso ma discontinuo, assai più complicato invece il compito di Fabio Fognini con Tommy Paul ma potrà giocare a mente libera. Infine, tra gli uomini, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi proseguiranno le loro sfide con Zhang Zhizhen e Alexandre Muller, fermati ieri nelle battute finali del primo set.

In campo femminile, che ha lasciato l’onore del centrale ad Aryna Sabalenka in apertura con Moyuka Uchijima e ad Elena Rybakina il Suzanne-Lenglen con Arantxa Rus, c’è comunque movimento. Scontro di stili per Jasmine Paolini che se la vedrà con Hailey Baptiste, mentre Sara Errani affronterà Emma Navarro sul campo 3 senza nulla da perdere. Possibile il match di Elisabetta Cocciaretto con Cristina Bucsa, ma sappiamo come tutto sia comunque legato al solito al meteo. Sperando, come direbbe Vasco Rossi, in una ‘splendida giornata’.