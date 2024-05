Roland Garros 2024, l’esordio di Sinner e di altri sei azzurri. Il giorno di Nadal-Zverev

Sarà un lunedì emozionante al Roland Garros e soprattutto sarà il giorno della sfida più attesa, Rafael Nadal contro Alexander Zverev. Non c’è alcun dubbio che fin dal momento del sorteggio questa è la partita che tutti stanno aspettando. Da una parte uno dei grandi favoriti per la vittoria finale e fresco vincitore degli Internazionali d’Italia, dall’altra chi per una vita intera è stato il padrone assoluto di questo Slam e che potrebbe anche essere all’ultimo ballo della carriera a Parigi.

Nella giornata di Nadal-Zverev, c’è anche tantissima Italia, partendo da Jannik Sinner. L’atteso ritorno in campo dell’altoatesino dopo i problemi all’anca che lo hanno costretto al ritiro a Madrid e a saltare Roma. Il numero due del mondo comincerà il suo cammino contro l’americano Christopher Eubansk, aprendo il programma sul Suzanne Lenglen alle ore 11.00.

Sempre allo stesso ora, ma sul campo 7, farà il suo esordio anche la numero uno dell’Italia in campo femminile. Jasmine Paolini si presenta a Parigi con davvero tante ambizioni e con la voglia di arrivare alla seconda settimana. La prima sarà contro l’australiana Daria Saville. Un esordio sulla carta comodo per la toscana, che dovrà rompere il ghiaccio nel miglior modo possibile.

Tornando al tabellone maschile tante le sfide che coinvolgono giocatori italiani. Lorenzo Musetti se la vedrà con il colombiano Daniel Elahi Galan, con il toscano che spera di ritrovarsi a Parigi dopo mesi davvero troppo altalenanti. Nella terza sfida Italia-Francia di questo primo turno (bilancio 1-1) si affronteranno Matteo Arnaldi ed Arthur Fils, in un match decisamente difficile per il ligure, che parte sfavorito contro il padrone di casa.

In campo anche Fabio Fognini, che cerca il colpo contro l’olandese Botic van de Zandschulp in un match comunque tutto da giocare per il nativo di Arma di Taggia. Il qualificato Matteo Bellucci proverà a sognare contro Frances Tiafoe, che non ha nella terra certamente la sua superficie. Tra le donne, invece, spazio ad Elisabetta Cocciaretto, chiamata probabilmente ad un’impresa contro la brasiliana Beatriz Haddad-Maia, testa di serie numero tredici.

Restando tra le donne farà il suo esordio la numero uno del mondo e tre volte vincitrice di questo torneo, Iga Swiatek, che non dovrebbe avere troppi problemi contro la francese Leolia Jeanjean. Primo match anche per Coco Gauff, numero tre del seeding, che se la vedrà con la russa Julia Avdeeva. Tra le teste di serie più alte impegni anche per la greca Maria Sakkari e la ceca Marketa Vondrousova, rispettivamente contro la francese Varvara Gracheva e la spagnola Rebeka Masarova.

Il torneo maschile è davvero apertissimo quest’anno e tra i nomi per la vittoria finale ci sono anche quelli di Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Primo turno da prendere con le pinze per il russo con il tedesco Dominik Koepfer ed anche per il greco contro l’ungherese Marton Fucsovics. Attenzione ai match dei francesi, come quello di Hugo Gaston contro l’americano Ben Shelton e soprattutto quello di Gael Monfils con il brasiliano Thiago Seyboth Wild.