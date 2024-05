Roland Garros 2024, Carlos Alcaraz verso la partecipazione: partirà domani per Parigi

Dopo la partenza oggi di Jannik Sinner in direzione Parigi, si avvicina anche l’annuncio della partecipazione al Roland Garros per Carlos Alcaraz. Entrambi hanno avuto problemi fisici, Sinner all’anca e Alcaraz al braccio, entrambi stanno riuscendo a recuperare fisicamente per l’appuntamento più importante della stagione sulla terra battuta.

Lo spagnolo ha giocato pochissimo in questa stagione: dopo l’Australian Open, ha giocato a Buenos Aires e poi si è ritirato a Rio dopo due game nel match contro Thiago Monteiro, ha vinto Indian Wells, ha raggiunto i quarti a Miami, poi non ha preso parte a Montecarlo, Barcellona e si è fermato nei quarti a Madrid, accusando il problema al braccio destro. Ha deciso così di saltare Roma, per ripresentarsi direttamente al Roland Garros.

Secondo quanto riporta il giornalista spagnolo Germàn Abril, Alcaraz ha effettuato oggi l’ultimo allenamento a Murcia e partirà domani alla volta di Parigi, intendendo quindi partecipare al secondo Slam della stagione. Sicuramente una buona notizia per il grado di competitività del torneo.