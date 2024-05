Roland Garros 2024: Angelica Moratelli e Camilla Rosatello subito eliminate dal torneo di doppio

Finisce al venerdì, e senz’altro in modo non gioviale, il Roland Garros di Angelica Moratelli e Camilla Rosatello. Le due giocatrici, che nel primo turno del torneo di doppio affrontavano la polacca Magda Linette e l’americana Bernarda Pera, devono arrendersi per 6-3 6-0 dopo che erano arrivate alla sospensione di martedì sul 4-3 per le avversarie. In breve, non hanno più vinto un game. Linette e Pera potrebbero essere le prossime avversarie di Sara Errani e Jasmine Paolini, qualora le due azzurre battessero l’ungherese Timea Babos (storica rivale della bolognese nella specialità) e la russa Irina Khromacheva, che si è ricostruita una discreta carriera in doppio.

Ripreso dopo, sostanzialmente, tre giorni, il match ritorna in scena con Moratelli al servizio, che però perde a 30 dopo una volée malamente sbagliata da Rosatello e un suo dritto appena lungo. Arriva rapidamente il 6-3 da parte di Linette e Pera, con la polacca a chiudere al servizio.

La musica non cambia a inizio secondo set, con un doppio fallo di Moratelli che, ai vantaggi, consegna il break alla coppia avversaria. Nonostante il discreto affiatamento del duo tricolore, le due avversarie fanno decisamente emergere il maggiore livello: in un lampo anche Rosatello perde la battuta ed è 3-0 per Linette/Pera, che finiscono per dilagare nel resto del tempo. Linette, sul 4-0, spinge su Moratelli sulla diagonale di rovescio per guadagnare un altro game e portare a conclusione, assieme alla compagna americana, un match mai più esistito nel giro di pochi minuti. L’ultimo game vede però Pera mancare il primo match point, ma concretizzare il secondo entrando a rete con la volée vincente.

Linette e Pera, in due, fanno 22 punti su 26 con la prima di servizio, contro il 14/26 (54%) di Moratelli e Rosatello. Va ricordato come la coppia di stampo Polonia-USA, in questo torneo, si sia già resa protagonista di un approdo in semifinale, avvenuto nel 2021.