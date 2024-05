Ranking WTA (20 maggio 2024): Jasmine Paolini stabile in top-15, Swiatek sempre più regina

Una nuova settimana ha inizio e nel tennis femminile poche variazioni al vertice, dettate dagli Internazionali d’Italia a Roma. A comandare troviamo sempre Iga Swiatek: la polacca, grazie all’affermazione nella Finale contro la bielorussa Aryna Sabalenka, ha rafforzato la propria leadership e portato il computo totale a 11695 punti. Alle sue spalle ci sono proprio Sabalenka (8138 punti) e l’americana Coco Gauff (7638 punti). Per Iga sono 104 le settimane sul trono.

Una top-10 completata dalla kazaka Elena Rybakina in quarta posizione, che non ha potuto giocare nella Capitale per problemi di salute, a precedere la statunitense Jessica Pegula, la ceca Marketa Vondrousova, la greca Maria Sakkari, la cinese Qinwen Zheng, la tunisina Ons Jabeur e la lettone Jelena Ostapenko.

RANKING WTA (TOP-10)

1. Iga Swiatek 11695

2. Aryna Sabalenka 8138

3. Coco Gauff 7638

4. Elena Rybakina 5673

5. Jessica Pegula 4550

6. Marketa Vondrousova 4035

7. Maria Sakkari 3980

8. Qinwen Zheng 3945

9. Ons Jabeur 3748

10. Jelena Ostapenko 3318

In casa Italia, Jasmine Paolini ha perso un posto rispetto all’ultimo aggiornamento (n.13), ma è sempre la n.1 d’Italia con margine. La delusione per l’uscita di scena immediata al Foro Italico nel tabellone di singolare è stata mitigata dalla vittoria nel doppio femminile in coppia con Sara Errani. Quest’ultima sempre presente in top-100 (n.95). Nel gruppo delle migliori 100 giocatori del mondo ci sono anche Lucia Bronzetti (n.48), Elisabetta Cocciaretto (n.52) e Martina Trevisan (n.88).

TOP-10 AZZURRE

13. Jasmine Paolini 2898

48. Lucia Bronzetti 1209

52. Elisabetta Cocciaretto 1124

88. Martina Trevisan 808

95. Sara Errani 765

171. Lucrezia Stefanini 439

259. Giorgia Pedone 281

286. Nuria Brancaccio 246

294. Camilla Rosatello 236

299. Silvia Ambrosio 232