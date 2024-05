Ranking ATP, Novak Djokovic dovrà vincere a Roma per ripartire davanti a Jannik Sinner al Roland Garros

Novak Djokovic dovrà vincere a Roma per ripartire davanti a Jannik Sinner nel ranking ATP virtuale a Parigi: il vantaggio del serbo nei confronti dell’azzurro nell’aggiornamento odierno della classifica mondiale, infatti, è di 1130 punti, ma il balcanico ne perderà tra gli Internazionali d’Italia ed il Roland Garros 2180, mentre l’italiano soltanto 135.

L’unica via per il serbo per restare virtualmente davanti a Sinner all’inizio del Roland Garros, dunque, è quella che vede Djokovic conquistare i 1000 punti a Roma, torneo che verrà saltato da Sinner ed Alcaraz. Lo spagnolo, poi, anche vincendo il secondo torneo stagionale dello Slam, resterebbe comunque dietro al tennista italiano. In teoria, però, anche il russo Daniil Medvedev rientra nella corsa per il numero 1 del mondo a Parigi.

Djokovic, vincendo a Roma, ripartirebbe in Francia con 85 punti di margine sull’azzurro, altrimenti resterà alle spalle di Sinner, il quale potrebbe diventare numero 1 del mondo anche saltando sia Roma che il Roland Garros in caso di mancata vittoria a Roma e di un brutto torneo a Parigi del balcanico, mentre Medvedev per scavalcare l’italiano avrebbe bisogno di vincere il Roland Garros dopo aver raggiunto almeno la finale a Roma.

RANKING ATP UFFICIALE AL 6 MAGGIO

1 Novak Djokovic 9990

2 Jannik Sinner 8860

3 Carlos Alcaraz 7345

4 Daniil Medvedev 7195

RANKING ATP SENZA I PUNTI DI ROMA E PARIGI

1 Jannik Sinner 8725

2 Novak Djokovic 7810 (potrà essere al massimo a 8810 dopo Roma)

3 Carlos Alcaraz 6580

4 Daniil Medvedev 6185 (potrà essere al massimo a 7185 dopo Roma)